عرض فيلم "زى ما قال الكتاب" بمركز ابداع الاسكندرية

أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية مساء اليوم السبت، عرضا خاصا لفيلم (زي ما قال الكتاب)، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك بمقر مركز الإبداع وسط الاسكندرية.

الفيلم الروائى الطويل "زي ما قال الكتاب" يضم مجموعة كبيرة من الفنانيين منهم سيف عبد الرحمن، رضا ادريس، عمرو رمزي، عمر عبد العزيز، وإخراج عمر مصطفي.

عقب عرض الفيلم أقيمت ندوة لمناقشته أدارها الناقد السينمائى أحمد النبوي الفيلم.

يشار إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافى مصرى أنشئ بالاسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندرى و تشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.



