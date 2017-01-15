افتتاح معرض أعمال شباب مركز تنمية المواهب بالأوبرا

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا اليوم الأحد معرض نتاج طلاب فصل الرسم التابع لمركز تنمية المواهب من البراعم الفنية المتميزة بقاعة صلاح طاهر.







وأضاف بيان لوزارة الثقافة اليوم أن المعرض يستضيف اعمال ثلاثة من الشباب ذوى الإعاقة البصرية وهم الفنانين أحمد ناجى، مينا منصور ومحمد العشرى الذين لم تمنعهم إعاقتهم عن التعبير عما يجول بخاطرهم ووجدانهم من خلال رسم لوحات فنية معبرة .





ويستمر المعرض حتى الخميس ١٢ سبتمبر الجارى