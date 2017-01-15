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جوليان أندرسون تؤدي دور مارجريت تاتشر في مسلسل "العرش"

جوليان أندرسون تؤدي دور مارجريت تاتشر في مسلسل "العرش"

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ذكرت شبكة قنوات نتفليكس الأمريكية هذا الأسبوع رسميا أن الممثلة العالمية جوليان أندرسون ستقوم بدور مارجريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا السابقة في الجزء الرابع من مسلسل "العرش".

كانت تاتشر التي توفيت في عام 2014 أول سيدة تتولى منصب رئيسة وزراء بريطانيا حيث شغلت المنصب خلال الفترة من عام 1979 حتى عام 1990, واشتهرت بلقب المرأة الحديدية.

وعلقت جوليان أندرسون على اختيارها لهذا الدور بتغريدة تقول "أشعر بالإثارة لانضمامي لفريق عمل مسلسل العرش وأن تسنح لى الفرصة لتجسيد هذه الشخصية المعقدة والمثيرة للجدل, كانت تاتشر شخصية قوية لكنني أسعى لاستكشاف ما خلف السطح واستطيع القول بوقوعي في حب هذه الأيقونة, التى تجسد مرحلة".

يذكر أنه بدأ بالفعل العمل لتحضير الجزء الرابع من المسلسل.


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