هند صبري تزور مخيمات لاجئي الروهينجا في بنجلاديش

بدأت الفنانة التونسية هند صبري زيارة إلى مخيمات لاجئي الروهينجا في مدينة كوكس بازار ببنجلاديش، وتستمر الزيارة حتى السبت المقبل.

وقالت هند صبري، في بيان لها مساء الأربعاء، إنها ستلتقي خلال زيارتها ببعض الأسر من لاجئي الروهينجا وسترى بنفسها كيف يعمل البرنامج مع شركائه لدعم هذه الأسر.

وتعتبر هذه هي الزيارة الميدانية الأولى التي تقوم بها هند صبري خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ تعيينها كسفيرة للنوايا الحسنة لدى برنامج الأغذية العالمي في عام 2010.

ويعيش ما يقرب من مليون لاجئ روهينجي في مخيمات كوكس بازار، وكان أغلبهم قد وصل من ميانمار منذ عامين.

ويدعم برنامج الأغذية العالمي الاحتياجات الغذائية لـ80% من سكان المخيم من خلال تقديم المساعدات الغذائية المباشرة إلى جانب تقديم القسائم الإلكترونية.

وقد عمل البرنامج على توسيع نطاق مساعداته المقدمة للمجتمعات المضيفة للاجئين من خلال تنفيذ أنشطة التغذية المدرسية وتوفير سبل كسب الرزق ودعم التغذية.

وكانت هند صبري قد زارت من قبل العمليات التي ينفذها البرنامج في مصر، وتونس، والأردن، ولبنان، وفلسطين، وسوريا لتسلط الضوء عليها.