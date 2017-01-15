"الكتبجية" تحيي اليوم ذكرى رحيل خيري شلبي

تنظم مكتبة الكتبجية بالمعادي، مساء اليوم، احتفالية خاصة بعيد ميلادها السادس، على شرف الكاتب الكبير خيرى شلبي، بمناسبة الذكرى الثامنة لرحيله .



وتأتي الاحتفالية بحضور عدد كبير من الأدباء والفنانين والمثقفين، وبحضور الكاتبة ريم خيري شلبي، ونخبة من تلاميذ ومحبي الكاتب الكبير، ومنهم المصور كريم إمام، والفنان لورانس جون، والمصورة كارولين والفنانة مروة عباس، والكاتب ممدوح صقر، والكاتبة بسنت حسين، والكاتب حسام باظة، والكاتبة ياسمين ثابت، والكاتب عمار على حسن، والفنانة ليز هرلي، والكاتب ماجد إبراهيم، والكاتبة رشا سمير.

يذكر أن خيري شلبي هو كاتب وروائي، ولد بقرية شباس عمير بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، صدر له نحو 80 كتابا منها روايات السنيورة، الأوباش، الشطار، الوتد، العراوي، فرعان من الصبار، موال البيات والنوم، ثلاثية الأمالي "أولنا ولد، وثانينا الكومي، وثالثنا الورق"، بغلة العرش، من مجموعاته القصصية: المنحنى الخطر، سارق الفرح، أسباب للكي بالنار، الدساس، أشياء تخصنا، كما كتب عددا من المسرحيات منها: صياد اللولي، غنائية سوناتا الأول، المخربشين.



