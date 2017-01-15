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مد العرض المسرحي " المتفائل" على خشبة المسرح القومي لمدة اسبوعين

مد العرض المسرحي " المتفائل" على خشبة المسرح القومي لمدة اسبوعين

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قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض المسرحي "المتفائل" من إنتاج فرقة المسرح القومي التابعة للبيت الفني للمسرح لـ15 ليلة عرض ابتداء من غد، نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض منذ افتتاحه نهاية يونيو الماضي؛ ليستمر العرض يوميا عدا الأربعاء، في التاسعة مساء على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وتدور أحداث العرض حول شخص حارب كل المشكلات والأمراض الموجودة في مجتمعه للوصول إلى هدفه من خلال صفة التفاؤل.


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