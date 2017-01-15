الشاعر اللبناني شربل داغر في "المنتدى الدولي للحوار الثقافي"

ينظم المجلس الأعلى للثقافة لقاء مع الشاعر اللبناني شربل داغر في السادسة مساء يوم 15 سبتمبر المقبل بمناسبة صدور أعماله الشعرية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويتضمن اللقاء حفل توقيع لأعمال شربل داغر الشعرية; بمشاركة عدد من المفكرين والشعراء والنقاد المصريين من بينهم: الدكتور محمد بدوي, الدكتور رضا عطية, والشاعر كريم عبد السلام, وتدير اللقاء ندى إمام. يقام اللقاء بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب والمجلس الأعلى للثقافة وضمن فعاليات المنتدى الدولي للحوار الثقافي الذي ينظمه المجلس شهريا; ويتضمن عقد لقاءات مع عدد من الرموز الثقافية البارزة على الساحة الثقافية العربية والدولية في المجالات المتعددة; وإفساح المجال للحوار مع المتخصصين والمهتمين من المثقفين.



