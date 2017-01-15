"مسرح المهمشين في أمريكا" يواكب مهرجان المسرح المعاصر والتجريبي

"مسرح المهمشين في الولايات المتحدة الأمريكية بعد 1968" هو عنوان كتاب من تأليف الدكتور حاتم حافظ يواكب الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي والتي تنطلق غدا الثلاثاء وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري.



وعبر هذا الكتاب يدرك القارئ أنه منذ عام 1968 تسارع الاهتمام بالمهمشين باعتبارهم أصحاب رؤية نقيضة لرؤية المركز سواء كان هذا المركز ثقافيا أو سياسيا أو غيره.

ويحاول حاتم حافظ المدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة اكتشاف مسرح المهمشين في الولايات المتحدة الأمريكية (مسرح السود ومسرح المرأة) لمعرفة الإجابة عن سؤال أساس: هل الرؤية التي يقدمها المهمش فنيا هي رؤية نقيضة أم أنها مجرد رؤية مراوغة يحاول بها المهمش التفاوض مع السلطة والمركز

يقرأ الكاتب عشرة نصوص مسرحية تنتمي لمسرح المهمشين ممثلة للسنوات ما بين 1968 حتى القرن الحادي والعشرين محاولا اكتشاف الطريقة التي تعمل بها تلك النصوص المسرحية في اشتباكها مع العالم ومن أجل هذا الغرض يكتشف الكاتب في الفصل الأول الحكايات المؤسسة للدولة الأمريكية وهي حكايات دينية اقتصادية أسست لمفهوم الهوية الأمريكية وبالتالي لثنائية المركز والهامش ثم على مدار ثلاثة فصول تالية يناقش مسرح المهمشين من خلال ثلاث مصطلحات رئيسية: المعرفة, السلطة, الأخلاق.

ويخلص الكاتب إلى أن مسرحيات المهمشين لا تقدم لنا العالم ولكنها تقدم انحيازها لهذا الجانب من العالم.



