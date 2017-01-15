موزولييه: مصر بلد عريق لها مكانة خاصة لدى الفرنسيين

أكد رئيس إقليم جنوب فرنسا رونو موزولييه, أن مصر بلد عريق له مكانة خاصة لدى الفرنسيين, معربا عن سعادته بالتعاون بين الجانبين وبقدومه إلى مدينة الإسكندرية.







جاء في كلمته مساء الأحد, خلال حفل استقبال نظمته القنصلية الفرنسية بالإسكندرية بحضور المحافظ عبد العزيز قنصوة وقنصل فرنسا جانينا إيريرا.





وأشار موزولييه, إلى أن التعاون يستهدف تنمية العلاقات الثقافية والتعاون بين المدينتين في مجال التنمية المستدامة, مضيفا أنه يرافقه وفد فرنسي لدعم علاقات التعاون في عدة جوانب.





وكشف رئيس إقليم جنوب فرنسا - خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش حفل الاستقبال- عن أنه يجري حاليا دراسة إنشاء خط جوي مباشر بين الإسكندرية ومارسيليا.. كما يجري دراسة أخرى تستهدف بناء مركز للبيانات يربط بين المدينتين.





واضاف أن هناك أجندة عمل مع ميناء الإسكندرية ومشاريع مشتركة للتطوير يجري تنفيذها يشمل النواحي البيئية.





وأشار إلى أن هناك العديد من المشروعات والدراسات التي تجري بين الإسكندرية وإقليم جنوب فرنسا; ومن بينها التعاون التراثي والوكالة الفرنسية للتنميه للمشروع التراثي بمنطقة ميناء البصل ومشروعات في مجال السياحة, إلى جانب التعاون في مجال البيئة والمخلفات الصلبة وإقامة المدن الذكية.





وأضاف أنه سيجري إنشاء أول محطة مياه داخل مصر تعمل بمعالجة الأوزون وهناك مشروع خاص بالمدن الخضراء, إلى جانب مشروع لتصنيع الدرجات الكهربائية وتصديرها لأفريقيا.