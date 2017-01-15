مهرجان فينيسيا: "الجوكر" يفوز بالأسد الذهبي وحضور عربي متميز

فاز فيلم "جوكر" للمخرج الأمريكي تود فيليبس بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76.







وللمرة الاولي يحصد العرب عدة جوائز حيث فاز الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" للمخرج أمجد أبو العلا جائزة أسد المستقبل و جائزة مؤسسة «أدفنتاج» التي تمنح للأفلام المتميزة





وحصد الفيلم التونسي "أريكة في تونس" للمخرجة منال العبيدى بجائزة تصويت الجمهور كما حصل الممثل التونسي سامي بوعجيلة على جائزة أفضل ممثل بمسابقة "أفاق" عن فيلم "بيك نعي

ش".

فيما حصد الفيلم اللبناني "جدار الصوت" 3 جوائز بمسابقة أسبوع النقاد، الأولى وجائزة ماريو ساندري لأفضل إسهام تقني.





وفازت المخرجة السعودية شهد أمين بجائزة منحتها فيدراليّة نوادي السينما العريقة في مدينة فيرونا، عن فيلمها "سيدة البحر".





كما حصل الممثل الإيطالي لوكا مارينيللي على جائزة أفضل ممثل، واقتنصت الممثلة الفرنسية اريان اسكاريد جائزة أفضل ممثلة، وفاز فيلم "جيه أكيوز" للمخرج رومان بولانسكي بجائزة لجنة التحكيم الكبرى.



