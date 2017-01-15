مسرح ميامي يستضيف الموسم الثاني لعرض"رسائل العشاق"23 يناير

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تستعد فرقة المسرح الكوميدي لتقديم الموسم الثاني للعرض المسرحي"رسائل العشاق",على مسرح ميامي بوسط القاهرة اعتبارا من 23 يناير الجاري وحتى نهاية الشهر.
مسرحية"رسائل العشاق"افتتحها البيت الفني للمسرح في شهر نوفمبر الماضي على مسرح ميامي وحققت وقتها إقبالا جماهيريا كبيرا,المسرحية تدور أحداثها في إطار العلاقات القائمة بين الشباب والفتيات بجميع أنماطها ومشاكلها.
"رسائل العشاق"من بطولة مفيد عاشور,زينب العبد,ريم المصري,يارا المليجي,آسر علي,عبد لله صابر, جورج أشرف,غناء و ألحان علي الهلباوي,توزيع موسيقي محمد الكاشف ,تصميم استعراضات مناضل عنتر,تصميم الملابس هبة عبد الحميد,تأليف و أشعار وإخراج محمد ابراهيم.
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