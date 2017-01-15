ميريام فارس تعتذر للشعب المصري: "أنا مش تقيلة على مصر"!

قدمت المطربة اللبنانية مريام فارس اعتذارا إلى الشعب المصري، بعد الهجوم عليها نتيجة الجدل الذي أثارته تصريحاتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته في مهرجان موازين بالمغرب، حول عدم إحيائها حفلات بكثافة في مصر، فردت قائلة: "صارت متطلباتي تقيلة على مصر".



وقالت ميريام -في فيديو نشرته لتقديم الاعتذار- "أشكر نقابة الفنانين في مصر وعلى رأسهم أخينا ووالدنا النجم الكبير هاني شاكر، لأنه فهم الحكي "الكلام" اللبناني ولم يسئ الظن، وأنا تكلمت بسرعة وكلامي اللبناني كان سريعا، وفيه ناس فهمت غلط وفسرت غلط، وأيضا فيه ناس حاولت تصطاد في المياه العكرة".

وأضافت المطربة اللبنانية "أكيد تعرفون محبتي الكبيرة لمصر من زمان، ودائما ما كنت أقول في جميع مقابلاتي السابقة اننى انطلقت من لبنان ولكن نجوميتي حصلت عليها من مصر، ولولا مصر ما كنت هنا اليوم وما كنت أغني أمام 160 ألف متفرج.

واختتمت ميريام قائلة "أجدد شكري لمصر ونقابة الفنانين لأنهم انصفوني وفهموا كلامي اللبناني السريع، واعتذر اذا فهمني أي انسان خطأ، وانا احبكم من كل قلبي".

ورغم بيان الاعتذار الذي أصدرته ميريام فارس بالأمس لكي توضح من خلاله ما قصدته بتصريحاتها، الا ان موجة غضب كبيرة قد انتشرت بسبب تصريح المغنية اللبنانية، الذي أطلقته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمشاركتها في فعاليات مهرجان "موازين" بالمغرب، بعدما تم سؤالها عن سبب غيابها عن الحفلات في مصر بالفترة الأخيرة، فما كان منها إلا التأكيد على كونها قبل الثورة كانت تتواجد بشكل شبه دائم في مصر، إلا أن غيابها بعد الثورة جاء بسبب ارتفاع طلباتها المادية وهو ما جعلها "ثقيلة على مصر"، بحسب تعبيرها في المؤتمر الصحفي.

فقد غرد المطرب والملحن المصري، رامي جمال، ردا على ميريام قائلا "الفنانة اللي بتقول إنها بقت تقيلة على مصر ليا عندها فلوس بقالها سنة والله.. ادفعيهم الأول يا تقيلة".

وعلق الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر"، "الهدف مش شخصي لا سمح الله، الهدف ان أي حد صغير أو كبير يفكر قبل ما يحط كلمة مصر في جملة مفيدة"، وأضاف: "رسالتنا وصلت وميريام اعتذرت والموضوع انتهى، جل من لا يخطئ، واحنا أكبر من اننا نفضل نتكلم في خطأ تم الاعتذار عنه".

وكان طعيمة قد أكد وفي وقت سابق أن مصر نظمت حفلات لمطربين عالميين بعد الثورة كان على رأسهم "ياني" الذي تخطى أجره في حفلتي الأهرامات المليون دولار.

كما أن معظم نجوم الصف الأول في لبنان أقاموا حفلات بمصر مثل راغب علامة ونانسي عجرم وإليسا، وكذلك السيدة ماجدة الرومي، معتبراً أنهم يتحصلون على أجور تفوق ما تحصل عليه ميريام فارس.

واعتبر طعيمة أن ميريام ليست ثقيلة على مصر وإنما أرشيفها الغنائي ليس بالثقيل، وبالتالي لا يوجد طلب عليها من مصر، موجها لها نصيحة أن تعمل على نفسها بدلا من تلك الحجج الواهية.

واختتم الشاعر الغنائي حديثه موجها رسالته لميريام "بلاش مصر يا ميريام.. إن مكنش من باب الأدب يبقى من باب الذكاء".

كما وجهت الإعلامية المصرية ريهام سعيد هجوما قاسيا للفنانة اللبنانية من خلال شاشة برنامجها "صبايا" عبر قناة الحياة، قائلة "ميريام فارس ليست مطلوبة في مصر ليس لأن أجرها ثقيل بل هي انسانه ثقيلة"، وتساءلت بسخرية كيف يكون أجرها ثقيلاً على مصر.. هل هي أثقل من حسين الجاسمي.

فيما علق عمرو محمود ياسين على حسابه في الفيس بوك "مكنتش عايز اتكلم بصراحه ولا اعلق الا لما اشوف بعيني.. وده يا جماعه نتاج تعليم متوسط وعقليه دون المتوسط فتكون النتيجه تصريحات دون المستوى .. الهانم اللي هي اصلا لولا نكشة شعرها مكناش عرفناها بتقول بقيت تقيلة على مصر. طيب معلش هو انتي تكلفة حفلاتك اكبر من شيرين و عمرو دياب و تامر حسني و الجاسمي و هيفا و نانسي و اليسا و ماجده الرومي و غيرهم من النجوم اللي بجد؟ طيب وهل ايرادات حفلاتك تقترب مجرد الاقتراب من ايرادات حفلات النجوم دول .. على فكره الشعب المصري بالكاد يعرفك . بس اكيد دلوقتي عرفناكي كويس. . و زي ما بنحاسب شيرين (بنتنا) على كل هفوه لازم كمان يبقى لنا رد فعل مع الهانم و منشوفش وشها تاني في مصر ابدا".