أنغام تحيى حفلا غنائيا ضخما فى السعودية 10 يوليو بمشاركة محمد عبده

تحيى النجمة أنغام حفلا غنائيا ضخما فى السعودية يوم 10 يوليو المقبل بمشاركة النجم السعودى محمد عبده، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، وذلك بمصاحبة فرقتها الموسيقية.

وكانت أنغام قد أحيت حفلا ناجحا فى مدينة "جدة" يوم 23 يوليو الماضى، وكانت بمصاحبة المايسترو هانى فرحات، قدمت من خلاله باقة من أروع أغانيها، فضلا عن أغانى ألبومها الأخير، كما أن أنغام قد طرحت مؤخرًا ألبومها "حالة خاصة جدًا" وتضمن 14 أغنية كاملة.

وكانت آخر أغانى أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر، وحققت من خلالها مشاهدات كثيرة.



