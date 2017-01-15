"قصور الثقافة" تواصل فعاليات "الدمج الثقافي للأطفال"

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، لليوم الثالث، الجولات التثقيفية لأطفال جنوب سيناء والقاهرة، ضمن فعاليات أسبوع "الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية"، وذلك بزيارة مجمع الأديان، بمنطقة مصر القديمة.







وذكر بيان للهيئة، اليوم /الأحد، أن الزيارة تهدف لغرس مفهوم الوحدة الوطنية والتوعية بمعناها وتطبيقها لخلق مجتمع ذات نسيج واحد رغم اختلاف ديانات وتقاليد شعبه، موضحا أن الجولة تضمنت زيارة الكنيسة المعلقة، وكنيسة المغارة، والمعبد اليهودى، وجامع عمرو بن العاص، إضافة إلى المتحف القبطي.





وعرضت مرشدة الجولة نبذة تاريخية عن حصن بابليون الذي أنشأه الإمبراطور الروماني "تراجان" في القرن الثاني الميلادي بهدف الحماية من الهجمات الغادرة، كما شرحت للأطفال أسباب تسمية كنيسة السيدة العذراء بـ"الكنيسة المعلقة"، حيث أنها تم بناؤها على برجين من أبراج حصن بابليون بارتفاع 13 مترا عن سطح الأرض.





كما شاهد الأطفال لوحة الموناليزا القبطية للسيدة العذراء، والتي تنظر للناظرين من كافة الجهات، بالإضافة لسقف الكنيسة الذي بني على شكل سفينة نوح ومجموعة من الأيقونات المسيحية.





واختتمت الجولة بنشاط فني مستوحى من زيارة مجمع الأديان، حيث تم تنفيذ عدة ورش فنية، من أبرزها ورشة لرسم أيقونات قبطية بألوان الباستيل على أوراق الصنفرة الصماء بمشاركة الفنانة غادة عبد النبي، فضلا عن رسم لوحة بعنوان "الوحدة الوطنية" من تنفيذ الفنان يحيى حسن على جدارية بمساحة 5 أمتار على أوراق الفوم المضغوط بمشاركة الأطفال، بجانب ورشة لفن المجسمات وتصميم مجسم "للمتحف القبطي"، بالإضافة إلى عمل مجسم لمسجد عمرو بن العاص.





كما نفذ الأطفال مجسمات لشيوخ مسجد عمرو بن العاص من الصلصال الملون بدمج الأقمشة لتصميم زي الشيوخ المكون من القفطان والعمة بمشاركة الفنانة علا عبد الرسول، بالإضافة لعمل جدارية باستخدام ألوان الباستيل الزيتية التي تجسد منطقة مجمع الأديان ومشتملاتها من دور العبادة المختلفة.



