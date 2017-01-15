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"الأعلى للإعلام" تناقش التغطية الإعلامية لواقعة "إغماء معلمة بورسعيد"

"الأعلى للإعلام" تناقش التغطية الإعلامية لواقعة "إغماء معلمة بورسعيد"

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ناقشت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع مطول اليوم الاثنين التقرير الخاص بالتغطية الإعلامية للحادث المعروف بإغماء معلمة بورسعيد، وتورط مواقع إعلامية في نقل شائعات من مواقع التواصل الاجتماعي عنها.

وذكرت اللجنة، في بيان، أن التحقيق الذي تجريه اللجنة بهذا الشأن شمل 12 موقعا إلكترونيا وقناة على موقع يوتيوب شاركت في ترويج الأكاذيب حول هذه الواقعة دون التأكد من صحتها.

وشملت قائمة المواقع "شرقية أونلاين" و"الفجر" و"القاهرة " و"مصر بوست" وموقع جريدة الأهرام الكندية و"أهل مصر" و"حرية برس" و"صوت مصر" و"أخبارك" و"الحدث اليوم" و"الديار" و"بوابة الأهرام"، فضلا عن قناة أماني الغزاوي على يوتيوب.

كما ناقشت اللجنة، خلال الجتماع، شكوى بنك التنمية الصناعية ضد برنامج "عيش وملح" على قناة "الحدث اليوم"، حيث شاهد المجتمعون الحلقات التي اتهم البنك بسببها البرنامج بالابتزاز وترويج الأكاذيب لإجباره علي رعاية البرنامج بمبلغ مليون جنيه، علاوة على عمل إعلانات بجريدة وموقع "الأموال" التابعة لمقدم البرنامج.

وأفادت اللجنة بأنها تعد تقريرا بالتوصيات لترفعه إلى المجلس في اجتماعه بعد غد الأربعاء.


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