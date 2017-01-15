بالفيديو.. العناني يكشف عن موعد عدد من الافتتاحات الأثرية

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، خلال افتتاح هرم زوسر المدرج، اليوم الخميس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عن عدد من الافتتاحات الأثرية تتم خلال الفترة القادمة.

وكشف الوزير عن افتتاح قصر البارون خلال مارس الجاري، وافتتاح متحف التحرير في شهر ابريل ، مشيرا إلى أنه تم ترميم المسلة والكباش بأيدي مصرية، وأنه في إطار تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف يتم تجديد واجهات العمارات، وازالة الاعلانات، ليكون الميدان حضاريا.

وأشار الوزير إلى الاستعدادات الجارية لنقل المومياوات الملكية، في موكب ضخك، وأنه تم تصنيع 22 عجلة حربية لحمل المومياوات.

كما كشف العناني عن أن افتتاح تطوير منطقة الاهرامات يتزامن مع افتتاح المتحف الكبير.



