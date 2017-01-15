اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قصر ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى نجيب محفوظ

قصر ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى نجيب محفوظ

تاريخ النشر

نظم قصر ثقافة الأقصر ندوة تثقيفية بجمعية أحباب الحبيب الخيرية بنجع الخطبة ،بمناسبة ذكرى وفاة الأديب نجيب محفوظ ،بعنوان" محلية القصة إلى عالمية الرواية" حاضر فيها كل من على حسان، شايب تكلا عبد النور.

واستعرضت الندوة ميلاده ونشأته ودراسته وبداياته فى الكتابة، ومن أقواله انه سيغير تاريخ الأدب العربي، وسيجعل من القصة والرواية ديوان العرب الأول، وتخصصت قصصه عن الحارة المصرية والقهاوي ومن الدروس المستفادة من حياة نجيب محفوظ الدقة والنظام فى إدارة الوقت والتواضع والتخصص والإخلاص فى الآداء للعمل.
وقد ولد الأديب العلمى نجيب محفوظ فى عام 1911 م وحصل على نوبل فى الآداب فى عام 1988 م، وتوفى فى ٢٠٠٦/٨/٣٠


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content