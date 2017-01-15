قصر ثقافة الأقصر يحتفل بذكرى نجيب محفوظ

نظم قصر ثقافة الأقصر ندوة تثقيفية بجمعية أحباب الحبيب الخيرية بنجع الخطبة ،بمناسبة ذكرى وفاة الأديب نجيب محفوظ ،بعنوان" محلية القصة إلى عالمية الرواية" حاضر فيها كل من على حسان، شايب تكلا عبد النور.

واستعرضت الندوة ميلاده ونشأته ودراسته وبداياته فى الكتابة، ومن أقواله انه سيغير تاريخ الأدب العربي، وسيجعل من القصة والرواية ديوان العرب الأول، وتخصصت قصصه عن الحارة المصرية والقهاوي ومن الدروس المستفادة من حياة نجيب محفوظ الدقة والنظام فى إدارة الوقت والتواضع والتخصص والإخلاص فى الآداء للعمل.

وقد ولد الأديب العلمى نجيب محفوظ فى عام 1911 م وحصل على نوبل فى الآداب فى عام 1988 م، وتوفى فى ٢٠٠٦/٨/٣٠



