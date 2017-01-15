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الفنان آسر ياسين يشارك في الحملة الوطنية "معاً ضد الاتجار بالبشر"

الفنان آسر ياسين يشارك في الحملة الوطنية "معاً ضد الاتجار بالبشر"

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أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، التابعة لمجلس الوزراء، الحملة الإعلامية الأولى لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر"، حيث تتضمن الحملة ستة فيديوهات تعريفية تستعرض صور الجريمة وكيفية الإبلاغ عنها وحماية ضحاياها. وتمت هذه الحملة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة .

​وقد تناول الفيديو الأول الأشكال المختلفة للجريمة في المجتمع المصري بهدف التعريف بها بشكل عام، وهي العمل القسري، والاتجار بالأعضاء البشرية، وزواج الصفقة، والاستغلال الجنسي، واستغلال أطفال بلا مأوى. 

واستعرض الفيديو الثاني حكاية "كريم" الذي أصبح ضحية للعمل القسري بأحد المصانع؛  نتيجة ظروف أسرته وحاجتها للمال من قبل "عم فرج" صاحب مصنع للأشغال اليدوية. 

وتطرق الفيديو الثالث لحكاية "منى" الطفلة التي اجبرها والدها على الزواج من شخص يكبرها بعدد كبير من السنوات مقابل مبلغ من المال فيما يعرف بزواج الصفقة.


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