المغنية كيلي كلاركسون تطلق برنامجها الحواري الجديد





تدشن المغنية الأمريكية كيلي كلاركسون التي كانت أول من فاز في مسابقة (أمريكان آيدول) برنامجها الحواري الخاص الأسبوع المقبل والذي سيمزج بين الموسيقى واللقاءات مع المشاهير والأشخاص العاديين وتأمل في أن يكون أكثر إيجابية من الأخبار اليومية التي تخرج من الولايات المتحدة.

وسيبدأ بث برنامج (ذا كيلي كلاركسون شو) على شبكة (إن.بي.سي) باعتباره برنامجا مسائيا وسيضاف إلى مسيرة كلاركسون التي تشمل التمثيل والغناء والمشاركة في برنامج (ذا فويس) وكتابة قصص الأطفال.

وقالت كلاركسون ”أريد فقط أن يكون الجميع هنا وأن يمضوا وقتا طيبا وأن تكون ساعة تلفزيونية غير كئيبة مثل الأخبار“.

وكانت كلاركسون تعمل نادلة قبل أن تنطلق في عالم الشهرة في عام 2002 بعد أن فازت بالموسم الأول من برنامج المواهب الغنائية ”أمريكان آيدول“.



