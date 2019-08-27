إليسا "تنضم" للمسلسل الإسباني الشهير La casa de papel

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا جدلا جديدا على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة نشرتها عبر حساباتها الرسمية على الشبكات الاجتماعية.



ونشرت الفنانة اللبنانية صورة للهدية التي تلقتها من "نتفليكس" الشركة المنتجة للمسلسل الدرامي الشهير La casa de papel (بيت من ورق) والمتمثلة في قناع لأحد أفراد العصابة بالمسلسل.

وكُتب على الهدية: "في شي انكسر بالجزء الثالث من البروفيسور وخلاّكي مصدومة بس ضلك متفائلة لأن مع الجزء الرابع حتصيري أسعد وحدة لملكة الإحساس أو صار فينا نقلك بيروت".

وعلقت إليسا في تغريدة لها على "تويتر": "أنا جاهزة لأكون أحد أفراد عصابة البروفسور والفريق شكرا نتفليكس" وأضافت قائلة إلى إحدى بطلات المسلسل وتدعى "نيروبي": "آتون لإنقاذك كل الحب بيروت".



