متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد ثلاثة أيام من الإغلاق بسبب كورونا

بعد ثلاثة أيام من الإغلاق بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا المستجد" أعاد متحف اللوفر الشهير في العاصمة الفرنسية باريس فتح أبوابه للجمهور, وذلك بعد اجتماع لمسئولي المتحف. وكان قد تم إغلاق أكثر متاحف العالم جذبا للزوار منذ يوم الأحد ولمدة ثلاثة أيام وأعيد فتحه بعد ظهر الأربعاء.

وأشارت الإدارة إلى أنها اضطرت لاتخاذ قرار إغلاق المتحف بسبب وجود مخاوف مشروعة من فيروس كورونا وأنها وضعت سلامة العاملين والزوار على رأس أولوياتها, موضحة أنها قررت إعادة فتح المتحف للزوار بعدما أوصت السلطات المعنية بإعادة فتح المتاحف في البلاد.



