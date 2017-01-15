الإعلان عن جائزة لعمل ابتكاري للقضاء على ختان الاناث

تاريخ النشر
فى إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة ، تم الإعلان عن تخصيص جائزة "ماري أسعد وعزيزة حسين للقضاء على ختان الإناث" والتي اقرتها اللجنه إعتبارا من ٢٠٢٠ .
وفى هذا السياق تعلن اللجنة الوطنية عن البدء في تلقى الترشيحات على اللينك التالى https://bit.ly/2ImxTZe
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من الجائزة إحياء وتخليد إرث الرائدات والرواد الأوائل في مجال القضاء علي ختان الإناث ، وتشجيع الإنجازات المتميزة للشخصيات العامه ، والإحتفاء بجهود المؤسسات والمنظمات المجتمعيه في القضاء علي ختان الإناث ، و زياده الوعي بالقضيه وتشجيع فاعلين جدد.
كما أن الجائزة متاحه امام الأشخاص والجهات -من غير العاملين ( المتفرغين ) مباشره في القضيه ، والمهتمة والمهمومه بها، ولها بصمات في القضاء علي ختان الإناث، وتحتوى الجائزة علي ٣ جوائز لكل منها سماتها وشروطها ، علي أن يشترط علي كل الجوائز ألا يقل العمل في القضيه عن ٥ سنوات ، وأن يكون للعمل مساهمات جليله متميزة او إبتكارات او إضافات ذات تأثير مجتمعي او فكري .
جدير بالذكر أن إختيار القامتين الراحلتين عزيزه وحسين و ماري أسعد لتحمل الجائزة أسمائهم جاء بإعتبار أن كل منهن قد شقت الطريق للقضاء علي هذه الجريمه التي تمثل واحده من أصعب ممارسات العنف ضد المرأة وكرامتها الإنسانيهً ، وتركت كل من عزيزه حسين و ماري أسعد اجيالا من الرائدات والرواد تعمل جائزة اللجنه الوطنيه للقضاء علي ختان الإناث علي إكتشافهم وتقديرهم.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير