منتدى الشعر المصري يناقش غدا "مقامات في حضرة المحترم"

يقيم منتدى الشعر المصري ندوة جديدة في السابعة مساء غد الأحد بمقر حزب التجمع بوسط القاهرة, لمناقشة كتاب الروائي والناقد سيد الوكيل "مقامات في حضرة المحترم" الصادر حديثا عن مؤسسة بتانة للنشر.

بداية يحيل العنوان إلى طبيعة العلاقة التي ربطت سيد الوكيل بنجيب محفوظ, وهي ذات سمت صوفي; بما أن الأول يعتبر نفسه أحد مريدي محفوظ "شيخ الطريقة الأكبر", في تاريخ الأدب العربي الحديث. يقسم الوكيل كتابه ليس إلى فصول, ولكن إلى "مقامات" لتأكيد الطبيعة الصوفية لارتباطه بنجيب محفوظ أديبا متفلسفا متصوفا وهي: مقام الأسرار, مقام الكمال, مقام الوصل.

ويرى الوكيل أن الخسارة الناجمة عن تجاهل النموذج القصصي المحفوظي, خضوعا للتصورات الشائعة عن أنها "مدرسية البناء", كانت فادحة, غير أن أولى نتائجها أن ثلث إنتاج الرجل لم يقرأ باهتمام كاف, ومع ذلك فإن الخط القصصي المحفوظي وجد امتداده عند كتاب قليلين, اكتنزت قصصهم بهذه النزعة التأملية والتحليلية العميقة, لموقف الإنسان من بعض القضايا الاجتماعية الكبرى, ولكنها تصور في الوقت نفسه حيرته بما يؤمن به في ذاته, وما يفرضه الواقع المعيش, بوصفه موضوعا خارجا عن سلطته.

يضم الكتاب مقدمتين إحداهما للمؤلف والثانية للناقد مصطفى الضبع, وثلاث مقامات هي على التوالي : مقام الأسرار , مقام الكمال , ومقام الوصل, ولعل التقسيم نفسه, كما يقول الشاعر محمود قرني منسق منتدى الشعر المصري, يشي بمحتوى صاحب المقام نجيب محفوظ الذي يراه المؤلف حلما شفيفا يحاول من خلاله الكشف عن التقاطعات المعرفية والجمالية والإنسانية لتجربة إبداعية كبيرة ليظل الكتاب مراوحة بين العمل النقدي المنهجي والعمل الإبداعي الذي لا يتخلى عن إشاعة نوع من اللذة.

يناقش الكتاب كل من الدكتور حمدي النورج, الدكتور محمد السيد إسماعيل, الدكتور محمد عبد الباسط عيد ويدير الندوة الشاعر محمود قرني.

