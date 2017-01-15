الاثار: البدء في ترميم مقابر اثرية بالامام الشافعي بعد هبوط أرضي

توجهت صباح اليوم لجنة علمية اثرية هندسية برئاسة الدكتور جمال مصطفي رئيس قطاع الاثار الاسلامية و القبطية و اليهودية الي منطقة الإمام الشافعي للوقوف علي حالة التركيبة المقامة على قبر عثمان بك أبوسيف حاكم جرجا بقرافة الأمام الشافعى بعد هبوطها فجر اليوم .

و اوضح د. جمال مصطفي ان اللجنة اقرت ان هبوط التركيبة يرجع الي ارتفاع كبير في منسوب المياه الجوفية بالمنطقة و ان اللجنة سوف تعد تقريرا علميا اثريا مفصلا لتقديمه الي اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية في اجتماعها خلال أيام لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل عاجل لحماية المنطقة من الارتفاع في منسوب المياه الجوفية و الذي يعتبر الخطر الأكبر الذي يهدد جميع الآثار الإسلامية بسبب تواجدها وسط أماكن آهلة بالسكان، و البدء في الترميم و التدخل الفوري للحفاظ علي باقي الاثار بالمنطقة.

واشار البيان الي ان الوزارة قررت احالة الواقعة للتحقيق بالنيابة الإدارية، حيث ان وزارة الاثار تولي اهتماما كبيرا بتراثها الاسلامي و بمنطقة الإمام الشافعي حيث بدات الوزارة في عام 2016 بتنفيذ مشروع ترميم قبة الإمام الشافعي بالتعاون مع مبادرة "الأثر لنا" و"جمعية مجاورة،" حيث تم ترميم المباني المصنوعة بالطوب والقبة الخشبية والزخارف الجصية والخشب المزخرف والرخام الملون، بالإضافة إلى أعمال الترميم الإنشائي للشروخ وهبوط الأرضيات وعزل الأسقف وحقن الحوائط.



و تقوم الوزارة ايضا باعمال ترميم جامع الإمام الشافعي كما بدأت عمل الدراسات الاستشارية لاعمال ترميم مدافن العائلة المالكة بالإمام الشافعي و المعروفةً باسمً حوش الباشا