بالصور.. افتتاح مقبرتي إيدو و قار بمنطقة آثار الهرم

افتتحت وزارة الآثار مقبرتي إيدو وقار بالجبانة الشرقية بمنطقة آثار الهرم للزيارة بعد الانتهاء من أعمال الترميم بهما.



يأتي هذا الافتتاح في إطار سياسة وزارة الآثار لفتح المقابر الأثرية بالمنطقة للزيارة عن طريق فتح بعضها بعد الترميم وغلق البعض الاخر للترميم حيث تم غلق مقبرتي "سشم نفر IV" و "خوفو خع اف" للبدء في أعمال ترميمها.





وأوضح الاستاذ أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم أن أعمال الترميم في مقبرة قار شملت تنظيف المقبرة بالكامل تنظيفاً ميكانيكياً، وتدعيم سقف المقبرة عند المدخل كما تم مليء الفجوات الموجودة بالجزء العلوي من جدران الصالة الرئيسية.

تقع هذه المقبرة شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية وهي مقبرة منحوتة في الصخر ترجع لعصر الأسرة السادسة الدولة القديمة عهد الملك ببي الأول، ومن ألقاب صاحب المقبرة المشرف علي مدينتي خوفو ومنكاورع الهرميتين، مفتش الكهنة المطهرين لهرم خفرع والمشرف علي هرم ببي الأول .

أما مقبرة إيدو ، فأشار محي الدين أنها خضعت إلى التنظيف الميكانيكي وتمت تقوية بعض الأجزاء في السقف كما تم تدعيم وتقوية الأجزاء الضعيفة والمتهالكة لقوالب الطوب اللبن بالصالة الخارجية للمقبرة.





وتقع المقبرة شرق الهرم الأكبر بالجبانة الشرقية وهي منحوتة في الصخر وترجع لعصر الأسرة السادسة من الدولة القديمة في عهد الملك بيبي الأول، وصاحب المقبرة هو ابن قار ومن وظائفه الكاهن بهرم بيبي الأول والمشرف علي الكتبة ومفتش الكهنة المطهرين لهرمي خوفو وخفرع .



