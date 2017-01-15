مايا نصري تراهن على دورها في فيلم "ريما"

بدأت الفنانة اللبنانية مايا نصري, تصوير أول مشاهدها في أحدث أعمالها السينمائية "ريما", داخل إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بضواحي الجيزة.







وأعربت مايا نصري, في تصريح اليوم /الاثنين/, عن سعادتها بالتعاون مع عمرو طنطاوي والمخرج معتز حسام, في سادس أعمالها السينمائية "ريما"لافتة إلى أن الفيلم الذي تراهن على دورها فيه تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتبر تجربة مختلفة وتحد جديد بالنسبة لها, مشيرة إلى أنها تجسد خلال أحداث الفيلم شخصية زوجة الفنان فراس سعيد تدعى "مي" وهي سيدة أعمال طموحة تسعى لتحقيق أهدافها.





وأضافت أن الفيلم يعد نوعية جديدة من الأفلام لم تخضها من قبل, نابعة من عقول شابة تسعى إلى إثبات ذاتها, لافتة إلى أن فيلم "ريما" ينتمي إلى نوعية الإثارة والتشويق, وتدور أحداثه حول فتاة صغيرة ترى المستقبل وتتطور الأحداث لنرى هل هذه الحاسة هبة لها أم لعنة على أقرب الناس إليها". فيلم "ريما" من إنتاج عمرو طنطاوي وتأليف أحمد انور وإخراج معتز حسام, وبطولة مايا نصري محمد ثروت والطفلة ريم عبد القادر, هالة فاخر, ايهاب فهمي, فراس سعيد, مها نصار, علاء مرسي, أحمد إمام, آية سليم, منى جمال, بالإضافة إلى انضمام نجوم جديدة مثل: صلاح عبد الله وميدو عادل ومحمد علي رزق كضيوف شرف آخرين داخل الفيلم, فوتوغرافيا جاد عبد ربه, منتج فني مدحت لبيب, تصوير أحمد عاشور.







