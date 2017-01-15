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القومية للفنون الشعبية" تواصل تقديم حفلاتها بنجاح على مسرح البالون
تحت إشراف قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال , يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده تقديم حفلات الفرقة القومية للفنون الشعبية على مسرح البالون بالعجوزة.
وتقدم الفرقة حفلاتها أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع على مدار شهر كامل ويتضمن الحفل فصلين يبدأ الأول بالسلام الجمهوري ثم تقديم استعراض الموشح المجوز الأغانى الفتوات الغوازى أم الخلول عقب ذلك استراحة ثم الفصل الثاني من الحفل والذى يتضمن استعراض الحجالة الحصان المانبوطى, التنورة العصا.
بمصاحبة الأوركسترا الموسيقى بقيادة المايسترو محمد أبو اليزيد, التدريب للفنانين خالد ذكى وخميس عباس ومرفت حسن وخالد عزب , مشرف عام العرض الفنان أسامة إمام.
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