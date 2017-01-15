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أنغام تحيى حفلا غنائياً فى التجمع الخامس 27 سبتمبر الجارى

أنغام تحيى حفلا غنائياً فى التجمع الخامس 27 سبتمبر الجارى

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تحيى النجمة أنغام حفلا غنائيا كبيرا فى التجمع الخامس يوم 27 سبتمبر من الشهر الجارى بمصاحبة أوركسترا المايسترو هانى فرحات، ومن المنتظر حضور جماهيرى كبير بعد عودتها لإحياء حفلاتها بالقاهرة.

ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عددا من أغانيها القديمة وأغانى ألبومها الأخير "حالة خاصة جدا" ومنها "سيدى وصالك، طول ما انت بعيد، عرفهابيا، عمرى معاك، أتجاه واحد، جنبك مكانى، حته ناقصه، أكتب لك تعهد، النهاية، هتقول لربنا ايه ولا دبلت مطمنه، ياريتك فاهمنى، بقول نسياك.

من ناحية أخرى تحيى أنغام حفلاً جماهيرياً ضخماً، يوم الخميس الموافق 19 من شهر سبتمبر الحالى ببرج العرب بمدينة الإسكندرية، ضمن الحفلات التى يحيها نجوم الغناء والطرب فى موسم الصيف.

يذكر أن آخر أغانى أنغام أغنية "11 راجل فى الملعب" لدعم المنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً فى مصر.


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