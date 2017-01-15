الأربعاء.. مصر تحتفل باليوم العالمي للطفولة بمشاركة 15 دولة

تنظم وزارة الشباب والرياضة المهرجان العالمي للطفولة ( من سن 12 وحتى 17 عاماً ) في الفترة من 20 وحتى 25 نوفمبر الجاري تحت رعاية السيد المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة 15 دولة تزامناً مع احتفالات الأمم المتحدة بيوم الطفل العالمي والذى أقرته في شهر نوفمبر من كل عام ، حيث تشارك كل من بولندا، رومانيا والمكسيك، سيريلانكا، إندونسيا والأردن وباكستان وإيطاليا وتونس، وفلسطين، والصين، المغرب، سوريا، أوكرانيا، فرنسا، بنجلادش، الهند، السودان بجانب مصر الدولة المضيفة للمهرجان ، بهدف إعادة الحياة لهم بعدما فقدوا الاهتمام إعلاميا وثقافيا.



ويتضمن حفل الافتتاح الذى يقام على مسرح وزارة الشباب والرياضة ويحضره الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عروض فنية من الدول المشاركة تعبر عن ثقافة كل بلد ، لتحمل رسالة سلام ومحبه من أطفال العالم إلى شعوبها ،

كما يتضمن المهرجان تقديم عروض فنيه وفلكلور ومواهب فنية وغنائية تجوب محافظة القاهرة ومراكز الشباب والمدارس، ودفليه بالملابس التراثية للدول المشاركة، إضافة إلى حلقات نقاشية لجميع الوفود، وبرنامج سياحي ترفيهي بالقاهرة والجيزة لزيارة المعالم السياحية، ، كما تتضمن فعاليات المهرجان بجولات حرة للفرق المشاركة في الأماكن التراثية والحضارية

ومن المقرر أن يقام حفل ختام المهرجان بقاعة المنارة الدولية للمؤتمر



