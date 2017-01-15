أشهر مصوري العالم يشاركون في المهرجان الدولي للتصوير بالشارقة

يجمع المهرجان الدولي للتصوير "إكسبوجر" 2019، الذي ينظمه "المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة" في الفترة 19-22 سبتمبر بمركز إكسبو الشارقة، نخبة من مصورين عالميين منهم 4 من كبار محترفي التصوير المخضرمين على مستوى العالم، ستيفن ويلكس، فرانس لانتنج، غابرييل ويكبولد، ويل بورارد لوكاس، وتُعرض أعمالهم للمرة الأولى في إمارة الشارقة بمعارض حصرية ضمن المهرجان.

ومن خلال استضافته لهذه الأسماء اللامعة، يفتح المهرجان نافذة لعشّاق فنون التصوير الفوتوغرافي في دولة الإمارات، للتعرّف على الأعمال العالمية التي صاغتها عدساتهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لحضور مجموعة من الجلسات النقاشية وورش العمل التي يشارك فيها نجوم فن التصوير الفوتوغرافي تفاصيل مسيرتهم الفنية والمهنية، ويكشفون التقنيات الصحيحة التي اعتمدوها لالتقاط الصور.

ويحل على المهرجان المصّور الأمريكي "ستيفن ويلكس"، الذي يعدّ أحد أشهر المصورين وأكثرهم إبداعاً في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي تُعرض أعماله في أبرز المتاحف والمعارض حول العالم، كما ظهرت أعماله في كبريات الصحف والمجلات العالمية، منها "نيويورك تايمز"، و"فانيتي فير"، و"تايم"، و"ناشيونال جيوغرافيك"، و"سبورتس ألوستريتد"، وغيرها.

من جانبه، يروي المصور العالمي "فرانس لانتنج" رحلته القاريّة التي وثّق من خلالها سحر الطبيعة، وتشابكات الحياة الطبيعية المتنوعة من الأمازون وصولاً إلى القارة القطبية الجنوبية، مقدماً محاولة جادّة لفهم كوكبنا من خلال الصور الفوتوغرافية التي تُعبّر عن شغفه بالطبيعة واهتمامه بمستقبل كوكب الأرض.

ويسلّط "إكسبوجر" الضوء على مصادر الإلهام من الحياة العامة للإنسان العادي، من خلال عدسة المصور العالمي "غابرييل ويكبولد"، الذي وثّق جوانب الحياة اليومية، وقضاياها المختلفة مثل: الاستدامة، والشيخوخة، والاعتماد على التقنية والتكنولوجيا، والهوية، وتمكين المرأة، وغيرها، فيما يشارك ويكبولد في ندوة بعنوان "استكشاف دلالة التصوير الفوتوغرافي المعاصر"، يوم الجمعة 20 سبتمبر، في الساعة السادسة مساءً.

ويشتهر رجل الأعمال ومصور الحياة البرية البريطاني "ويل بورارد لوكاس" باستخدام تقنيات خاصة مثل كاميرات التصوير الليلية المزودة بحساسات، إلى جانب تطويره لأجهزة مبتكرة مثل العربة المسيرة عن بُعد والمزودة بكاميرا "بيتلكام"، التي تسمح بالتقاط صور قريبة جداً للحيوانات البرية المفترسة، حيث سيكون جمهور المهرجان على موعد مع معرضه الذي يتطرق لتقديم دراسة فوتوغرافية متعمقة عن حياة الفيلة المهددة بالفناء في أفريقيا.

يقدم كبار المصورين الأربعة عروضاً للتعريف بمشاريعهم الفردية والمفاهيم الكامنة وراءها، في عرض حصري خاص "للمدعوين فقط" يسبق الافتتاح الرسمي، يوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر الجاري.

وحول استضافة هذه الأسماء اللامعة، قال طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: يحلّ على المهرجان سنوياً نخبة من كبار المصورين العرب والعالميين، من أسماء ساهمت في تأسيس مراحل جديدة في مجال التصوير الضوئي من خلال ما امتلكوه من خبرات وتجارب مميزة، رسّخت أهمية الصورة كبوابة للتواصل بين المجتمعات على اختلافها، وكرّست مكانتها كراصد لجماليات الطبيعة وتشابكات المشاعر الإنسانية، لهذا حرصنا على توفير الفرصة للجمهور في المنطقة ليطلع على تلك التجارب عن كثب ويتعرف عليها".

