جوناس براذرز يقدم عرضا خلال توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية

تقدم فرقة البوب الأمريكية "جوناس براذرز" عرضا غنائيا خلال حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2019.

فقد أعلن كل من "ديك كلارك برودكشنز" و"إيه بي سي" في بيان صحفي أن "الأخوة جوناس" ستقدم أداءً حيًا خاصًا من محطة جولة "هابي سنيز" في بوسطن بولاية ماساتشوستس، خلال عرض الجوائز في 24 نوفمبر الجاري.. وسيتم بث الحفل على شبكة "إيه.بى.سى"التلفزيونية الأمريكية.. ويعد هذا العرض المزمع تقديمه الأول للفريق منذ آخر عرض فنى قدموه فى عام 2007.

كان فريق"جوناس براذرز"، قد أصدر ألبومه الغنائى الخامس تحت عنوان "بدايات سعيدة " فى يونيو الماضى.. وقام بجولة فنية فى أغسطس الماضى جاب فيها العديد من الولايات الأمريكية لدعاية لألبومه الجديد.



