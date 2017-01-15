الانتهاء من تركيب أجهزة الضغط الرقمي بجنوب سيناء ومدن القناة

أعلن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام عن انتهاء المجموعة الأولي المكلفة بتركيب أجهزة الضغط الرقمي وذلك لتحويل الإشارة الي إشارة رقمية وبثها عبر المحطات الرقمية بمواقع جنوب سيناء ومدن القناة.







وأضاف القطاع أن التركيب تم إشراف المهندس أحمد عبد المحسن مدير المشروعات والمهندس مدحت السيد احمد والمهندس إيهاب بلال عبد الحميد وجميل إبراهيم حجاج و إيهاب جابر عيسي ومحمد شوقي.









وفي محافظة الأقصر، يجري حالا العمل على تشغيل محطة إرسال البث الرقمي بالاقصر بأقصى سرعة ممكنة وذلك من مهندسي مشروعات الارسال بقيادة المهندس زكريا ابوجبل مدير عام مشروعات الارسال وفي حضور نواب الارسال والمشروعات المهندس فؤاد الفقي والمهندس ربيع النجار ورئيس منطقة جنوب الوجه القبلي، ومشروعات الهوائيات من مهندسين وفنيين تحت إشراف المهندس أحمد سعد المهندس المسؤول عن تركيبات الاقصر.









أما في طنطا، يقوم حاليا المسئولون عن الهوائات بتركيب هوائيات مركز ارسال طنطا تحت إشراف المهندس محمد هندي وابطال..كما يجري حاليا تركيب هوائيات مركز ارسال دمياط بأيدي فنيو الهوائيات وتحت قيادة المهندس صالح.











