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عرض فيلم "عيار ناري" ضمن فعاليات مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان

عرض فيلم "عيار ناري" ضمن فعاليات مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان

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يعرض الفيلم الروائي المصري"عيار ناري" للسيناريست هيثم دبور والمخرج كريم الشناوي، بعد غد الاثنين ، في مهرجان طرابلس السينمائي بلبنان ، وذلك ضمن فعالية (بانوراما السينما المصرية)، التي يقدم من خلالها المهرجان مجموعة متنوعة من الأفلام الروائية المصرية. 

ويشارك الفيلم - الذي تدور أحداثه حول جريمة قتل غامضة تربط مصائر أبطاله وتغير معتقداتهم عن مفهوم الحقيقة - ضمن مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان طرابلس الذي افتتحت دورته السادسة أول أمس تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

يذكر أن فيلم "عيار ناري" بطولة أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي وسامي مغاوري ومحمد رضوان ، ومن تأليف هيثم دبور، وإخراج كريم الشناوي في أولى تجاربه بالإخراج. 



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