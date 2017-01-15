غدا.. انطلاق انتخابات التشكيليين بفرعى الإسكندرية والمنصورة

تنطلق انتخابات النقابات الفرعية للفنانين التشكيليين (بالاسكندرية والمنصورة) على مقعد النقيب ومجلس الإدارة غدا السبت .

وأوضحت نقابة الفنانين التشكيليين المركزية بحرم دار الأوبرا برئاسة النقيب دكتور حمدي أبو المعاطي رئيس اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الأفرع فى بيان اليوم الجمعة أن اللجان تبدأ في استقبال الاعضاء الذين لهم حق التصويت في تمام الساعة العاشرة صباحا.. وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء نفس اليوم.

وأضافت أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني 50 % + 1 من عدد الاعضاء الذين لهم حق التصويت والمدونين في الكشوف الانتخابية، يتم إعادة العملية الانتخابية بعد أسبوعين بنسبة 25% من عدد من لهم حق التصويت وان لم يكتمل النصاب حتي الساعة الخامسة يتم مد الوقت لمدة ساعتين بنسبة 10% ، وعليه عند اكتمال النصاب يتم الفرز وإعلان النتيجة، لحين اعتمادها رسميا من اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الافرع.

وناشدت النقابة المرشحين والأعضاء الذين لهم حق التصويت الالتزام بالضوابط العامة للعملية الانتخابية،وبما تقرره اللجنة الفرعية في كل من الإسكندرية والمنصورة بناء علي قرارات اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات الافرع .



