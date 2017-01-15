مي عز الدين: راضية عن أصداء "البرنسيسة بيسة"

أعربت الفنانة مي عز الدين عن سعادتها ورضاها عن ردود الأفعال التي وصلتها عن مسلسلها "البرنسيسة بيسة" الذي عرض خلال شهر رمضان.







وأكدت مي عز الدين - في تصريحات صحفية اليوم /الثلاثاء - أنها أنشأت حسابا لشخصية الجدة "سكسكة" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مشيرة إلى أن هناك عددا كبيرا من المتابعين للحساب، ما يدل على النجاح الجماهيري الشخصية.





وأضافت مي أن شخصية "سكسكة جديدة فنيا، ولها طريقتها التي لا تشبه أحدا، ولذا أحبها الجمهور في ردة فعلها وطريقة كلامها وإسلوبها، موضحة أن مجازفتها بتقديم عمل يندرج ضمن اللون الدرامي الشعبي الكوميدي يأتي في إطار حبها تغيير أدوارها والتنوع في اختياراتها من وقت لآخر من خلال أعمال سواء في الدراما أو الكوميديا أو التشويق وما إلى ذلك.





وأشارت مي عز الدين إلى أنها تجيد كل الأدوار والجمهور تقبلها من قبل في الكوميدي، ولذلك لم تكن لديها مشكلة في تقديم عمل كوميدي هذا العام، لافتة إلى أن الإقبال على هذه الخطوة يأتي من باب التنوع، والرغبة في تقديم اللون الشعبي الكوميدي.





وتدور أحداث المسلسل حول "بيسة" التي تعمل في فرقة شعبية لإحياء الأفراح تجد نفسها ورثت قطعة أرض مبني فوقها مدرسة إنترناشونال، لتكون شريكة في هذه المدرسة مع صاحبتها وتحدث العديد من المفارقات بعد دخول بيسة المدرسة، كما تجسد مي شخصية أخرى وهي "الجدة سكسكة"، التى يعاني منها أهالي الحارة، بسبب بطشها وسيطرتها وفرض الايتاوات عليهم.





وشارك في بطولة المسلسل بوسي، وأمير المصري، ومحمد أنور، وسليمان عيد، وإيمان السيد، وحجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني ، وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج أكرم فريد.







