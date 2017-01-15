اليوم..انطلاق فعاليات مهرجان مسرح بلا إنتاج الدولي بالإسكندرية

تنطلق اليوم /الأحد/ فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان (مسرح بلا إنتاج) الدولي بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية, حيث يحمل المهرجان اسم الفنان السكندري الراحل طلعت زكريا, وذلك بالتعاون مع البيت الفني للمسرح, والهيئة العامة لقصور الثقافة.





وقال رئيس المهرجان المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت إن الدورة العاشرة تضم 12 عرضا مسرحيا من دول فرنسا, سويسرا, إيطاليا, كوريا , تونس, فلسطين, ليبيا, سلطنة عمان, ومصر, وتستمر فعالياتها حتى يوم /الجمعة/ القادم.





وأوضح ياقوت أن العروض المشاركة ستقدم على مسارح قصر ثقافة الأنفوشي, وبيرم التونسي, ومكتبة الإسكندرية, وهي عروض"الوهم" من إخراج فابيو أوميدو , من إيطاليا, وكسور موزونة إخراج وسيم بورويص من ليبيا, وعرض الأم والمرأة , إخراج هاكيو نغاوا من كوريا, وعرض ثلاثة في واحد , إخراج إيهاب زاهده من فلسطين, وعرض تطهير, إخراج محمد على سعيد من تونس, وعرض الهروب, إخراج سيرين أشقر من فرنسا, و عرضي ذات يوم إخراج معتصم بن سيف الكلباني, والعريش إخراج يوسف البلوشي من سلطنة عمان, وعرض أحلام اليعسوب إخراج ميرسا دي راندي من سويسرا.









كما تشارك مصر بعروض, هى المهندس وإمبراطور آشور , إخراج رفعت عبد العليم, و المعصوم ,إخراج أحمد عماد, والجميلة و الوحش , إخراج مصطفى حسني, ورغبة تحت شجر الدردار , إخراج كريم أدريانو.





وأشار إلى أن لجنة تحكيم العروض المسرحية المشاركة يترأسها المخرج عصام السيد من مصر, بعضوية الفنانة الأمريكية ميهائيلا ميهوت, و الفنانة الهولندية جوهانا إليزابيث, والسينوغراف دكتور خليفة الهاجري من دولة الكويت.





وتضم إدارة المهرجان الفنان إبراهيم الفرن مديرا, والمخرج أحمد الألفي مديرا تنفيذيا, والمخرج إسلام وسوف منسق عام, والفنان أحمد أبو دوح رئيس لجنة العروض والبرامج , ويشارك بالجهود التطوعية حوالي ?? من شباب الإسكندرية. ولفت إلى أن فلسفة "مسرح بلا إنتاج" تقوم على تعويض غياب التمويل الضخم عن طريق إعمال خيال فريق العمل; للوصول إلى حلول مبتكرة للتعبير عن الفكرة التي يطرحها العرض, من خلال صناعة مشهد يتحقق فيه الثراء البصري والفكرى





