عرض مسرحية "قبل الأوان" بنقابة الصحفيين الخميس المقبل

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين الخميس المقبل عرضا مسرحيا بعنوان " قبل الأوان " لفرقة "إبداعات" المسرحية وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .







وقال محمود كامل مقرر اللجنة - اليوم /الأحد/ - إن المسرحية تتناول قضية زواج القاصرات من جميع الجوانب وأسباب تفشي هذه الظاهرة وذلك في إطار تراجيدي كوميدي مشيرا إلى أن العرض يشارك فيه عدد من الشباب والأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و 33 سنة.





يذكر أن المسرحية من إخراج وتأليف طارق عبدالعزيز وساعد في الكتابة منى حمدي ود.طلعت عبدالعزيز.