افتتاح مسرحية "يا واد يا بت" بحضور نجوم الفن

افتتح الفنان جمال فؤاد والفنان علاء مرسى أمس الأحد أولى عروض مسرحية "يا واد يابت" على مسرح الهوسابير بحضور الفنان حسن عيد، عادل فؤاد، والمخرج بيبرس الشهاوي ومجموعة من الفنانين، وخبيرة التجميل جهاد سمير.







مسرحية "يا واد يا بت" بطولة كل من الفنان جمال فؤاد وعلاء مرسي وعدد من الوجوه الشابة محمود سلامة، هويدا الخواجة، حسن البحري، مارينا شوقي، محمد تركي، عصام مصطفى، محمد الباز، مي الرازق، نهلة حامد، وفاء عبد الله.





المسرحية من فكرة هبة عدلان وديكور جوزيف نسيم تأليف عمرو أمين وإخراج أحمد لطفى، مساعد إخراج كريم الفقي، نور محمد، أحمد مكاوي، أحمد عصام، مدير إنتاج عوض ماهر، إنتاج "شركة جو للإنتاج الفني".





تنتمى المسرحية إلى طبيعة الأعمال الكوميدية، حيث تدور حول نجم مشهور استغل شهرته في الإيقاع بالفتيات من أجل إرضاء غروره ولكن تنقلب الأحداث رأسا على عقب من خلال عمل سفلي يتحول على أثره إلى كره النساء وتحويل حياته إلى كابوس.



