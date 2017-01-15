القاهرة السينمائي يكرم المخرج العالمي تيري جيليام في دورته المقبلة





أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم الثلاثاء أن المهرجان سيكرم في دورته الحادية والأربعين المخرج وكاتب السيناريو البريطاني تيري جيليام بجائزة فاتن حمامة التقديرية عن مجمل أعماله ”تقديرا لمسيرته المهنية الممتدة لأكثر من أربعة‭ ‬عقود“.



وقالت إدارة المهرجان في بيان إن برنامج تكريم جيليام سيشمل عرض فيلميه ”برازيل“ و“الرجل الذي قتل دون كيخوته“ (ذا مان هو كيلد دون كيخوته).

ونقل البيان عن محمد حفظي رئيس المهرجان القول إن جيليام ”مخرج عبقري وساحر ويتمتع بقدرة فائقة على رواية القصص في أفلامه بخيال مدهش يغمر الجمهور في عوالم الديستوبيا والحكايات الخيالية“.

وأضاف أن المهرجان سيقيم جلسة نقاش مع جيليام في دار الأوبرا المصرية، يتحدث خلالها المخرج عن حياته ومسيرته ويجيب فيها على أسئلة الجمهور.

واشتهر جيليام من خلال عمله مع فريق الكوميديا البريطاني (مونتي بايثون) وأخرج مع زميله في الفريق تيري جونز فيلم مونتي بايثون الأشهر ”مونتي بايثون والكأس المقدس“ (مونتي بايثون أند ذا هولي جريل) قبل أن يبدأ مسيرته الإخراجية منفردا بفيلم ”جابرووكي“.

وترشحت أفلامه مثل ”برازيل“ و“12 قردا“ (تويلف مانيكز) و“الملك الجريح“ (ذا فيشر كينج) لجوائز الأوسكار وجولدن جلوب والبافتا.



وتبدأ أعمال الدورة الحادية والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي يوم 20 نوفمبر المقبل.



