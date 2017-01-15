السبت..انطلاق الأسبوع الثقافي الصيني بمتحف الفن الإسلامي

يستضيف متحف الفن الإسلامي، أولى فعاليات الأسبوع الثقافي الصيني، ويأتي الاحتفال في إطار التعاون الثقافي بين مصر والصين، والمركز الثقافي الصيني بالقاهرة، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.







يتضمن الاحتفال معرضًا للآثار الإسلامية الصينية ومعرض للصور الفوتوغرافية الخاصة بمقاطعة خنان وكذلك وعروض للكونغو فو والفنون الصينية الشعبية وعروض للأزياء الصينية وتعريف بالمأكولات الصينية الخفيفة، وعرض ووشو ورقص صيني.





ويُقام على هامش الأسبوع الثقافي، ورش لتعليم الكتابة بالخط الصيني، وخلال هذا الأسبوع سوف يتم التعريف بمدينة خنان من خلال معرض صور سياحية لهذه المقاطعة التي تقع في الجزء الأوسط من البلاد وتُعد مسقط رأس الحضارة الصينية من أكثر من 3000 سنة والتي تمتلك تراث ثقافي وحضاري والعديد من الآثار التاريخية على مر العصور، كما أنها مركز سياسي واقتصادي وثقافي في الصين، وهي كذلك مهد لعبة الكونغو فو في لأول مرة في العالم.







