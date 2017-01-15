افتتاح مهرجان مسرح الهواة بالإسكندرية الخميس المقبل

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، الخميس القادم، فعاليات الدورة ١٧ لمهرجان مسرح الهواة، دورة فنان الشعب سيد درويش، والذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأسه الدكتور عمر دوارة، ويديره ممدوح أبو يوسف.



تستمر فعاليات المهرجان ٦ أيام بمشاركة ١٠ فرق تمثل محافظات القاهرة، الدقهلية، القليوبية، بورسعيد، أسيوط، الأقصر، ويتضمن حفل افتتاح المهرجان إفتتاح معارض فنون تشكيلية، وتكريم الفنانين، وفي الختام يتم تقديم العرض المسرحي "أوسكار" لجمعية هواة المسرح ، تأليف ايمانويل شيمت، إعداد إبراهيم ناصف، إخراج عبدالله عساكر.

تتكون لجنة تحكيم المهرجان من الفنانة مديحة حمدى، الدكتور مصطفى سليم، الفنان خالد الذهبى، ويكرم المهرجان هذا العام الفنانين رجاء حسين، أحمد فؤاد سليم، نادية رشاد، عثمان محمد على، آمال رمزى.

يمنح المهرجان جوائز للمراكز الثلاثة الأولى الفائزة فى مجالات الإخراج، التأليف المسرحى، الأغانى والأشعار، السينوغرافيا، الموسيقى، التمثيل، رجال، ونساء.



