6 أفلام فى القائمة المبدئية لموسم عيد الاضحى السينمائى

يستعد عدد من صناع الأفلام السينمائية الجديدة للترويج لأعمالهم استعدادا لطرحها في موسم عيد الاضحى المقبل.







ويشهد الموسم تنافسا كبيرا بين عدد من نجوم الصف الأول، اتضح بشكل مبدئى فى قائمة تضم 6 أفلام جديدة هى:





فيلم "الفيل الأزرق 2" الذى يضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتنضم لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى كما يظهر الفنان إياد نصار كضيف شرف.





وتأكد منافسة أحمد حلمى بفيلم خيال مآتة، بطولة منة شلبى، خالد الصاوى، حسن حسنى، لطفى لبيب، وآخرين من تأليف عبد الله كمال، وإخراج خالد مرعى.





وينافس تامر حسنى على كعكة ايرادات عيد الاضحى بـ "كل سنة وانت طيب"، حيث يستأنف تصويره خلال ايام والفيلم بطولة تامر حسني وزينة وعائشة بن أحمد وخالد الصاوى ومن اخراج سعيد الماروق،





اما أحمد عز يشارك بفيلم "ولاد رزق2"، الذى اوشك على الانتهاء من تصويره تماما ليدخل مرحلة المونتاج وقد تم طرح البوستر الدعائى للعمل.





ويخوض أكرم حسنى السباق بفيلم الأوضة الضلمة الصغيرة الذى يقوم بتصويره، نور اللبنانية وبدرية طلبة، سيناريو وحوار كريم بشير، وإخراج محمد سامي، ومن إنتاج وليد منصور.





فيما ينافس محمد إمام بـ "لص بغداد" ويشارك البطولة كل من فتحى عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبد الرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما.







