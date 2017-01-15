ثقافة الإسكندرية ينظم فعاليات ثقافية وفنية متنوعة

نظم فرع ثقافة الإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم السبت، عددا من الفعاليات الثقافية والفنية بالمراكز والمواقع التابعة له.

وناقش الفرع أهمية الكهرباء في الحياة اليومية وضرورة ترشيد استخدامها، في ندوة بعنوان (ترشيد الكهرباء)، بقصر ثقافة برج العرب.

وعقدت جماعة الأدب العربي ببيت ثقافة رشدي، لقاء حول نشأة فنان الشعب سيد درويش وتاريخه الوطني، والأعمال الفنية لدرويش من أغاني وألحان باقية في الأذهان حتى الوقت الحالي، وذلك بحضور الشاعر محمد رطيل، والمؤرخ الفني عصام محمود.

في بيت ثقافة 26 يوليو أقيمت ندوة بعنوان "كيف يهتم أبناؤنا بصحتهم الجسدية والنفسية"، تناولت أهمية غرس العادات الصحية السليمة في الأبناء وتعزيز صحتهم النفسية بأن يكون ولي الأمر قدوة لهم، إلى جانب تشجيعهم على المشاركة فى العمل التطوعي وممارسة الرياضة وتنمية مواهبهم، كما أقيمت ورشة عمل لتنفيذ مشاهد رسوم متحركة بمرسم الطفل تحت إشراف أخصائي الفنون التشكيلية.

ونظم قسم التمكين الثقافي بفرع ثقافة الاسكندرية لقاء بعنوان "تكنولوجيا التعليم.. الإتاحة والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة"، بقصر ثقافة الشاطبي، استعرضت جهود الدولة المبذولة تجاه ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار قانون 10 لسنة 2018، ومشروع الدمج في المدارس.

وفي قصر ثقافة الأنفوشي، أقيمت ندوة بعنوان "لغتنا العربية ولحظات بين الازدهار والانكسار"، ناقشت تاريخ اللغة العربية وموقعها بين لغات العالم، والتحديات التي تواجه لغة الضاد، بمشاركة الأدباء دكتور حسن محمود، وأحمد إبراهيم ودكتور محمد شمس.

كما أقيمت ورشة فنية بمرسم الطفل لتصميم مقلمة بمناسبة العام الدراسي الجديد باستخدام البورو جليتر، وعلب من الصفيح، وأقام مرسم الفنون التشكيلية ورشة لتعليم أساسيات رسم البورتريه.



