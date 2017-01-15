الأحد المقبل.. ليالي السينما الكورية تنطلق في القاهرة وبورسعيد

يفتتح سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول, ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال, ليالي السينما الكورية, في السابعة مساء, بسنيما الهناجر بدار الأوبرا, الأحد المقبل.

وتتضمن عروض السينما الكورية مجموعة جديدة من الأفلام التي تجمع بين الدراما والجريمة والكوميديا, وذلك على مدار ثلاث ليالي من الأحد 15 سبتمبر وحتى الثلاثاء 17 سبتمبر, وفق بيان لسفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة.

وقال مدير المركز الثقافي الكوري يانج سانجن, إن عروض السينما الكورية من أهم البرامج والفعاليات الثقافية التي يقوم المركز بتنظيمها بصفة سنوية, داعيا محبي الثقافة الكورية إلى مصر لمتابعة عروض ليالي السينما الكورية في القاهرة وبورسعيد. ويدور فيلم الافتتاح (الغابة الصغيرة) حول "هاي-وون" التي تقرر العودة إلى مهد طفولتها بالقرية بعدما تبددت أحلامها في مدينة سيول- عاصمة كوريا الجنوبية, وهناك تتقاسم حياتها وسط الطبيعية الريفية الهادئة مع اثنين من أصدقائها القدامى (جيه ها) و(ان سوك).





وفي الليلة الثانية يعرض فيلم (المحقق كى: سر الأرملة الفاضلة) وهو أحد أفلام سلسلة المحقق الأشهر في عصر مملكة "جوسون", "كيم مين" والذي يأمره الملك "جيونج جو" بالتحقيق في سلسلة جرائم قتل, يعتقد الملك أنها جزء من المؤامرة التي ينفذها بعض المسؤولين للتغطية على فسادهم, الفيلم تم تصنيفه كرابع أكثر الأفلام الكورية تحقيقا للإيرادات في عام 2011.





ويدور الفيلم الثالث (اغتيال) حول خطة عناصر من حركة الاستقلال الكورية لاغتيال القائد الياباني وبعض العناصر الموالية للاحتلال الياباني, وذلك إبان ثلاثينيات القرن العشرين.

ومن المقرر أن تنتقل ليالي السينما الكورية إلى مدينة بورسعيد تلبية لرغبة محبي الثقافة الكورية, حيث سيعاد عرض فيلم (الغابة الصغيرة) في 18 سبتمبر, وفيلم (النفق) في 19 سبتمبر بمكتبة مصر العامة, ويدور الفيلم حول رجل المبيعات (جونج سو) الذي يجد نفسه محاصرا داخل سيارته بعد انهيار أحد الانفاق فوق سيارته في طريق عودته إلى منزله للاحتفال بعيد ميلاد ابنته وصراعه من أجل النجاة بحياته.



