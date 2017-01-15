مهرجان زيورخ يمنح كريستين ستيوارت جائزة العين الذهبية

أعلنت إدارة مهرجان زيورخ السينمائي، منح الممثلة الأمريكية كريستين ستيوارات، جائزة العين الذهبية، أثناء مشاركتها في فعاليات الدورة الخامسة عشر، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 26 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر المقبل، وعرض فيلمها الجديد "سيبرج- Seberg".



ستيوارات التي تبلغ من العمر 29 عاما، ستحضر العرض الأول لفيلمها المقتبس من أحداث حقيقية عن قصة الممثلة الأمريكية الراحلة "جين سيبرج"، بصحبة مخرج الفيلم الأسترالي بندكت أندروز، ويستعرض الفيلم قصة تورط مكتب التحقيقات الفيدرالي في مقتلها بهانوفر لنشاطها السياسي، وعلاقتها العاطفية مع الناشط السياسي حكيم جمال.

وعبرت إدارة المهرجان عن تقديرها لأعمال ستيورات، التي اختارت أن تشارك باستمرار في الأفلام المستقلة ذات الطابع الفني رغم إمكانية مشاكرتها في الأفلام التجارية بعد نجاح سلسة أفلام "تويلايت"، واستطاعت تحقيق التوازن بين التيار السائد والأعمال التراثية بطريقة مثالية، وفي هذا الفيلم أثبتت أنها واحدة من أكثر ممثلات هذا الجيل تنوعا في أعمالها.

إلى جانب "Seberg"، تشارك ستيوارت في الموسم السينمائي الحالي، بفيلم "ملائكة تشارلي- Charlie's Angels من إخراج الأمريكية إليزابيث بانكس، الذي يعاد إحيائه بعد 19 عاما ومن المقرر طرحه في دور العرض 15 نوفمبر المقبل، طرحت النسخة الأولى منه صدرت عام 2000، بطولة كل من كاميرون دياز، درو باريمور، لوسى ليو، وأخرجه الأمريكى جوزيف ماكجينتى، وحقق إيرادات بلغت 138 مليون دولار.



