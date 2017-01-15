بالفيديو..افتتاح مقبرتين أثريتين بذراع أبو النجا بالأقصر بعد ترميمهما

تشهد محافظة الأقصر اليوم الأحد افتتاح مقبرتين جديدتين لاثنين من كبار رجال الدولة قديمًا بمنطقة ذراع أبو النجا بمحافظة الأقصر بعد ترميمهما، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الأمريكى، وبحضور قيادات وزارة الآثار وقيادات محافظة الأقصر ومديرية الأمن.

أكدت الدكتورة إلينا بيتشكوفا رئيسة البعثة الأمريكية أنه تم اكتشاف ٣ مقابر أثرية يرجع تاريخها الى الأسرة ٢٥، وأوضحت أنه تم اكتشاف هذه المقابر منذ عام ٢٠٠٦.

وأضافت أن عائلة عبد الرسول ساعدت كارتر في اكتشاف آمون ، وأنه بدأ عام ٢٠٠٩ عملية تهجير الأهالي من القرنة القديمة إلي مدينة القرنة الجديدة.

ومن المقرر عقب افتتاح المقبرتين، أن تشهد المحافظة افتتاح معرض لأعمال البعثة الأثرية بمنطقة العساسيف داخل متحف الأقصر، وعلى هامش المعرض سيجرى عرض تابوت الملكة تاوسرت لأول مرة بعد نقله من وادى الملوك إلى متخف الأقصر.

>وقد بدأت البعثة المصرية الأمريكية المشتركة أعمال الترميم للمقابر لإعادتها لاحالتها الأصلية.





