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الرئيس الفلسطيني يمنح الفنان يوسف شعبان وسام الثقافة والعلوم والفنون

الرئيس الفلسطيني يمنح الفنان يوسف شعبان وسام الثقافة والعلوم والفنون

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منح رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبومازن"، الفنان المصري القدير يوسف شعبان وسام "النجمة الكبري" للثقافة والعلوم والفنون، تقديرا لمسيرته الفنية الحافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة.

وقلد سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح الوسام للفنان يوسف شعبان، اليوم السبت، في مقر نقابة المهن التمثيلية بحضور أعضاء النقابة ومستشاري السفارة.

وقال السفير دياب اللوح إن تقليد الفنان المصري القدير يوسف شعبان وسام الثقافة والعلوم والفنون، يأتي تقديرا لمسيرة فنية طويلة حافلة بالعطاء والأعمال السينمائية والتلفزيونية الوطنية القيمة، ولمناصرته ودعمه للقضية الفلسطينية التي ظلت في وجدانه وإبداعاته الفنية.


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