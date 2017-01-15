أوركسترا "لياونينغ" بأوبرا الإسكندرية لإحياء الذكرى ال 70 لتأسيس الصين





تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر وبالتعاون مع المركز الثقافي الصيني بالقاهرة حفلا فنيا لأوركسترا (لياونينغ السيمفونى) بقيادة المايسترو بوت صن بعد غد الخميس على مسرح سيد درويش بالإسكندرية وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.





ويتضمن برنامج الحفل باقة متنوعة من أشهر المؤلفات الموسيقية والغنائية والأوبرات المحلية , بالإضافة إلى مقتطفات من الأوبرات العالمية.





يشار إلى أن اوركسترا (لياونينغ السيمفوني) تعد أحد أعرق وأقدم الأوركسترات في الصين واعتاد تقديم عروض ضخمة تتضمن روائع المؤلفات الصينية والكلاسيكية العالمية ويضم العديد من العازفين المتميزين ذوي الكفاءة العالية وقام بجولات فنية ناجحة طاف خلالها الكثير من الدول منها فنلندا,ورومانيا,وتايوان ويوغسلافيا وباكستان .



