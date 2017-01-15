"الوطنية للصحافة" تحول بدل التكنولوجيا لشهر يونيو للمؤسسات القومية

قال نقيب الصحفيين ضياء رشوان، إن المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا شاملة الزيادة بنسبة 25% عن شهر يونيو الجاري تم تحويلها من الهيئة الوطنية للصحافة لكل المؤسسات.







وأضاف رشوان - في تصريح اليوم الاثنين - أنه في انتظار قيام كل مؤسسة بإجراءاتها الداخلية لصرف زيادة البدل للزملاء المستحقين لها، مشيرا إلى أن البدل بالزيادة يشمل الصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية بمن فيهم الصحفيين المقبولين بعضوية النقابة في اللجنة الأخيرة.







