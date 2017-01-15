انطلاق المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس.. الخميس

أكد المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية أن الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون سيكون شعارها : "دورة خمسينية الاتحاد الدلالة والرمزية" خاصة وأنها تنتظم بالتوازي مع احتفال اتحاد إذاعات الدول العربية بمرور 50 سنة على تأسيسه.

ومن المقرر افتتاح المهرجان بمدينة الثقافة بتونس بحضور عدد من ضيوف الشرف والمكرّمين من بين أشهر الفنّانين والإعلاميين والكتّاب في الساحة الإبداعية العربية، وسيتم تنظيم العديد من الاحتفالات منها احتفالية خاصة تؤرخ لمختلف المراحل التي مر بها الاتحاد وتجمع بين المعارض والتكريمات والندوات.

وستكون فلسطين ضيف شرف الدورة وستقام بالمناسبة ندوات ثريّة (إعلامية وفكرية وفنّية) بالتعاون مع الهيئة العامّة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، كما سيتم إقامة ندوة حوارية بعنوان : اتحاد إذاعات الدول العربية، تاريخ وإنجازات – أنشطة وخدمات – نظرة إلى المستقبل.

وفي إطار الدورة 20 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي تمتد من 27 إلى 30 يونيو الجاري تسهم مؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية برئاسة محمد الأسعد الداهش في مختلف الفعاليات بما في ذلك الندوات والمعرض التكنولوجي والتكريمات والحفلات الفنية إضافة إلى المشاركة في مختلف المسابقات.



